Liveplayer aus Saudi-Arabien - Verstappen drängelt sich auf Platz 1 – und dann kommt schon der nächste Crash

Premiere in Saudi-Arabien

In der Hafenstadt Dschidda findet diese Saison zum ersten Mal der Grand Prix von Saudi-Arabien statt. Auf der etwas über sechs Kilometer langen Strecke absolvieren die Formel-1-Fahrer 50 Runden. In den Trainings und dem Qualifying kamen die Mercedes-Piloten am besten zurecht – auch weil Max Verstappen kurz vor Ende des Qualifyings auf dem Weg zur Bestzeit seitlich in die Streckenbegrenzung fuhr.