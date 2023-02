Nach der WM zurück in den Krieg

Der Ukrainer Ivan Kovbasnyuk nimmt schon zum sechsten Mal an einer WM teil. In Courchevel kann er nur mitfahren, weil er eine militärische Sondergenehmigung erhalten hat. Denn: Der 29-Jährige dient an und für sich im Krieg. Nach den Titelkämpfen muss er wieder zurück, um für sein Heimatland gegen die Russen zu kämpfen. «Ich bin stolz, mein Land hier zu vertreten. Aber es ist unglaublich schwer für mich, hier meinen Job zu machen», sagte er unlängst gegenüber der österreichischen «Kronen Zeitung». Schon bald werde er wieder auf dem Schlachtfeld stehen. «Während ich hier in Frankreich fahre, sterben daheim Freunde von mir. Der Krieg wird leider noch lange dauern.» Im Super-G wurde Kovbasnyuk 43.