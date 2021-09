Das Aufwärmprogramm

Kurz vor dem Spiel bleibt Ihnen noch die Zeit, dieses Interview mit Fabian Frei zu lesen. Heute in Lugano wird er wieder in Basels Innenverteidigung spielen. Zuletzt gab er sein Comeback in der Nationalmannschaft, nachdem er den entscheidenden Anruf in der Nacht verpasst hatte. Er sagt dazu: «Ich hatte Angst, dass Yakin in der Nacht noch andere angerufen hatte, weil ich nicht rangegangen war.» Viel Spass bei diesem sehr lesenswerten Interviews mit dem Titel: «Ich weiss, dass ich mit Dave nicht mehr jassen kann».