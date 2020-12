Das letzte Mal

Als sich die Speed-Elite das letzte Mal in Val d'Isère getroffen hat, fuhr kein geringerer als Askel Lund Svindal noch aufs Podest. Das Rennen fand am 3. Dezember 2016 statt. Gewonnen hat das Rennen damals Kjetil Jansrud, der auch heute wieder ganz vorne mitmischen will.