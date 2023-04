Ständeratswahlen in St. Gallen – Holt sich SVP-Kandidatin Esther Friedli den SP-Sitz? Im ersten Wahlgang lag Friedli deutlich vor Barbara Gysi von der SP. Die SVP könnte nun erstmals einen Ständeratssitz im Kanton St. Gallen erobern.

Im Kanton St. Gallen wählt das Volk eine neue Ständerätin, nachdem SP-Urgestein Paul Rechsteiner zurückgetreten ist. SVP-Nationalrätin Esther Friedli gilt als Favoritin. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

In St. Gallen wird am Sonntag der Sitz des zurückgetretenen Ständerats Paul Rechsteiner (SP) neu besetzt. Esther Friedli (SVP) gilt dabei als Favoritin gegenüber Barbara Gysi von der SP, es wäre das erste Mal, dass die SVP einen Ständeratssitz in St. Gallen erobert.

Im ersten Wahlgang am 12. März hatte die SVP-Nationalrätin aus dem Toggenburg mit 55'660 Stimmen mit Abstand das beste Resultat erzielt, aber das absolute Mehr verpasst. Hinter Friedli folgte die FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher mit 26'938 Stimmen. Auf den dritten Platz kam Barbara Gysi von der SP mit 22'167 Stimmen, dahinter folgte Franziska Ryser (Grüne).

Vincenz und Ryser erklärten später ihren Rückzug. Im Duell zwischen Friedli und Gysi unterstützt die FDP nun Friedli und die Grünen Stimmen dürften an Gysi gehen. Der dritte Kandidat, der parteilose Lukas Alder, ist völlig unbekannt und gilt als Aussenseiter.

SP-Nationalrätin Barbara Gysi will den Ständeratssitz ihrer Partei verteidigen, hat nach dem ersten Wahlgang aber einen deutlichen Rückstand auf Favoritin Friedli. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Friedlis Vorsprung auf ihre Konkurrentin betrug im ersten Wahlgang über 33'000 Stimmen. Entscheidend für Gysis Abschneiden am Sonntag wird sein, wie gut das Anti-SVP-Lager mobilisieren konnte. Friedli gilt als klare Favoritin.

Die Politologin kann nicht nur auf die SVP-Wählerschaft zählen. Bis 2010 war sie Mitglied der CVP. Schon am 12. März erhielt sie viele Stimmen von Mitte-Wählerinnen und -Wählern. Unterstützt wird sie zudem vom einflussreichen Bauernverband, von der FDP sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Landsgemeinde wählt in Appenzell

Die Innerrhoder Landsgemeinde in Appenzell wählt das Mitglied des Ständerats für weitere vier Jahre. Der bisherige Daniel Fässler (Mitte) tritt wieder an und ist einziger offizieller Kandidat. Im Ring können aber noch Gegenkandidaturen ausgerufen werden. Fässler ist seit 2019 Ständerat. Die Landsgemeinde beginnt am Mittag.

SDA/anf

