Neeracherried – Holzerarbeiten für den Naturschutz Wie jeden Winter werden im Neeracherried Holzerarbeiten durchgeführt. Neben zahlreichen kleineren Massnahmen werden auch grössere Bäume gefällt, die für typische Riedbewohner problematisch sind.

Bäume im Neeracherried werden teilweise zurückgeschnitten oder entfernt. Foto: Sibylle Meier

Die offenen Wasserflächen des Neeracherrieds beherbergen eine der wenigen Brutkolonien von Lachmöwen in der Schweiz. Bäume in der Nähe dieser Brutplätze werden von Greifvögeln und Krähen als Sitzwarten genutzt und gefährden so den Bruterfolg in der Lachmöwenkolonie. An der Glatttalstrasse werden deshalb in den nächsten Tagen einige grössere Bäume entfernt.

Beim Parkplatz am Kreisel werden zwei markante Silberweiden auf den Stock gesetzt. Ziel ist unter anderem, dass die angrenzende, kürzlich aufgewertete Riedwiese besser besonnt wird. Die Weiden werden aus dem Wurzelstock wieder aufwachsen. Am Lindenbuck werden die mächtigen Eichen und Linden freigestellt. Dadurch wird auch die artenreiche Strauchschicht gefördert.

Landschaft ohne hohe Strukturen

Auftraggeber der Holzarbeiten ist die kantonale Fachstelle Naturschutz. Die Arbeiten werden durch lokale Landwirte, entlang der Kantonsstrasse durch das kantonale Tiefbauamt ausgeführt. Die weite Landschaft fast ohne hohe Strukturen zeichnet das Neeracherried aus. Ohne die jährliche Mahd und den regelmässigen Rückschnitt von Bäumen und Weidengebüsch im gesamten Ried würde das grosse Flachmoor innert weniger Jahre völlig mit Gehölz zuwachsen und ginge als Lebensraum für spezialisierte Arten verloren.

red