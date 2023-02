Unfallverhütung im Wald – Holzerkurse in Bülach werden überrannt Personen, die Bäume fällen, benötigen seit kurzem einen Ausweis. Dies führt zu einer grossen Nachfrage nach Kursen. Ein Augenschein bei einer Gruppe in Bülach. Andrea Söldi Raisa Durandi

Das Hantieren mit der Kettensäge ist gefährlich. Deshalb absolvieren sechs Männer einen Holzerkurs im Bülacher Wald. Foto: Raisa Durandi

Langsam neigt sich die Krone der Eiche ganz wenig zur Seite. Der Waldarbeiter setzt nochmals die Kettensäge an und treibt dann den Metallkeil noch etwas tiefer in den Spalt. Nun kippt der Stamm leicht in die Gegenrichtung. Die Äste verfangen sich aber in den benachbarten Baumkronen und halten den Fall auf. Die Männer beobachten das Geschehen aus sicherem Abstand. Es knirscht in den Ästen und der Stamm kippt noch etwas mehr, bis er schliesslich dröhnend auf den Waldboden kracht.