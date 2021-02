Ideentreff bei der Tössegg – Homeoffice auf dem Schiff Wer beim Homeoffice Tapetenwechsel braucht oder sich zu Workshops treffen möchte, kann dies auf dem Motorschiff «Hecht», welches bei der Tössegg mit Corona-gerechten Arbeitsplätzen bereitsteht. Ursula Fehr

Homeoffice auf dem Schiff Hecht, Tössegg. An den Arbeitsplätzen sind Beat Winkler, Innenarchitekt und Co-Working-Experte, Martin Aeschlimann, Geschäftsführer des Wirtshus zum Wyberg in Teufen, und Madeleine Frigerio von der Schifffahrtsgesellschaft Züri-Rhy (von rechts nach links). Foto: Balz Murer

Selbst bei minus vier Grad ist es auf dem 21 Meter langen und 4,5 Meter breiten Schiff gemütlich warm. Kaffee und Tee sind griffbereit, und die Sonne spiegelt sich im Rhein und in den grossen Fenstern und präsentiert eine einzigartige Winterlandschaft. Hier lässt sich sicher kreativer wirken und werken als zu Hause zwischen Kleiderschrank und Katzenkorb.

Die Idee dazu hatte Madeleine Frigerio von der Schifffahrtsgesellschaft Züri-Rhy schon länger. Dazu kamen die Impulse von Innenarchitekt und Co-Working-Experte Beat Winkler aus Eglisau. «Ich bin ein Wasser- und Schiffsfan.» In seiner Heimat am Hallwilersee begeisterte ihn das Segeln, nun erkundet er seit sechs Jahren mit seinem Sportruderboot den Rhein. «Da war es naheliegend, nach der Eröffnung der Schalthalle als Co-Working-Space beim Bahnhof Eglisau auch bei diesem Projekt mitzumachen.» Bald gesellte sich auch der Geschäftsführer des Wirtshus zum Wyberg in Teufen, Martin Aeschlimann, dazu und übernahm das Catering.