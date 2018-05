11-Jährige aus Notunterkunft seit zehn Tagen verschwunden

Ein fotografiertes Flugblatt macht derzeit in den sozialen ­Medien die Runde. Aufgehängt wurde es an verschiedenen Orten in Adliswil. Das Flugblatt zeigt das Gesicht eines Mädchens, das seit vorletztem Dienstag vermisst wird. Daneben steht eine Handynummer, unter welcher man «jegliche Hinweise» mitteilen könne.

Wählt man die Nummer, nimmt die Mutter des vermissten 11-jährigen Mädchens ab. «Ich wünsche mir nichts mehr, als dass meine Tochter wieder auftaucht», sagt die Frau gegenüber der «Zürichsee-Zeitung» und weint. Sie wohnt in der kantonalen Notunterkunft in der Adlis­wiler Sihlau. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer einzigen Tochter ist sie von Tadschikistan her via Litauen letztes Jahr in die Schweiz geflohen. Die Familie hat ein Asylgesuch gestellt, das vom Staatssekretariat für Migration abgelehnt worden ist. Auch ein Weiterzug ans Bundesverwaltungsgericht war erfolglos, wie das kantonale Migrationsamt ­bestätigt. Seit Ende Februar ist darum klar: Die Familie aus ­Tadschikistan muss die Schweiz verlassen.

In der Nacht verschwunden

Am vorletzten Dienstag hätte sie auf einem Linienflug, begleitet durch zivile Polizisten, ausreisen sollen. Tags zuvor haben darum Kantonspolizisten den Vater bereits aus der Notunterkunft ab­geholt. Mutter und Tochter hätten am Dienstag ebenfalls abgeholt werden sollen. «Die Polizisten kamen schon um zwei Uhr in der Nacht», erzählt die Mutter. Weil sie ohnehin nicht schlafen konnte, habe sie wenige Minuten davor ihr Zimmer verlassen. Als sie zurückkam, sei die Polizei da gewesen. Aber ihre Tochter verschwunden. Die Ausschaffung konnte darum nicht vollzogen werden. Vom Mädchen fehlt seither offenbar jede Spur. Es wird polizeilich immer noch gesucht, wie das Migrationsamt auf An­frage sagt.

Die Flugblattaktion der Mutter ist bis jetzt ebenfalls erfolglos ­geblieben. «Ich erhalte zwar permanent Anrufe, aber die allermeisten sind von Männern, die glauben, es sei eine Sextelefonnummer. Es ist schrecklich.» Sie bedauere darum, dass sie die Flugblätter aufgehängt hat.

Getrennt ist die Frau zurzeit auch von ihrem Mann. Dieser verweigerte laut Migrationsamt die Rückführung. Wie seine Frau sagt, habe er sich vorletzten Dienstag bereits im Flugzeug befunden, als man ihm gesagt habe, dass seine Tochter verschwunden sei. «Das war zu viel für ihn.» Da er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide, werde er nun in einer Klinik behandelt.

Auch in Litauen unsicher

Wie die WOZ vorgestern in einem Bericht geschrieben hat und die Mutter gegenüber der ZSZ bestätigte, war der Vater in Tadschikistan als ranghoher Kommissar ­tätig. In seiner Funktion ging er gegen organisiertes Verbrechen vor. Doch «weil er sich mit den Falschen angelegt hat», verlor er den Job und musste um sein Leben fürchten.

Weil die Familie via Litauen in die Schweiz eingereist ist, ist ­Litauen gemäss Dublin-Verordnung für ihr Asylverfahren zuständig. Darum muss die Familie dorthin zurück. Doch sicher wäre er dort nicht, ist die Frau überzeugt. Denn in postsowjetischen Ländern wie Litauen würden viele Kriminelle leben, gegen welche ihr Mann früher vorgegangen war.

Die Ausschaffung der Familie aus Tadschikistan ist nicht der erste Fall, der überregional Aufsehen erregt. Für Schlagzeilen sorgte vor zwei Jahren die Rückführung einer tschetschenischen Familie aus Kilchberg. Die Reformierte Kirchgemeinde Kilchberg hatte dieser damals Kirchenasyl geboten. Vom verschwundenen Mädchen aus Adliswil habe man indes keine Kenntnis, teilt die Kirche mit. (Zürichsee-Zeitung)