18'000 Unterschriften gegen Tierversuche

Der Ärger über die Tierversuche und die damit involvierte Life-Science-Firma Inthera Bioscience AG ist gross. Die Firma liess Tierversuche in einem umstrittenen Labor in Deutschland durchführen und hat ihren Sitz in Wädenswil bei der Gründerorganisation Grow, welche Start-ups fördert. Die Bilder blutender Hunde und anderer Tiere im deutschen Labor schockierten. Im Oktober demonstrierte die Organisation Animal Rights Switzerland auf dem Seeplatz in Wädenswil. Schon damals erklärte Pablo Labhardt, Geschäftsleiter von Animal Rights Switzerland, dass Inthera mithilfe einer Onlinepetition von Tierversuchen abgehalten werden solle.

«Bevölkerung schaut nicht weg»

Die Kampagne mit dem Titel «Stoppt die Tierversuche, Inthera Bioscience!» konnte auf der Website der Organisation aufgerufen werden.«Mit den Versuchen fördert die Schweizer Biotech-Firma Tierquälerei und umgeht Schweizer Recht. Damit muss jetzt Schluss sein!», so lautet der Text der Petition. Sie wurde von 18000 Leuten unterschrieben und soll nun am kommenden Mittwoch der Pharmafirma übergeben werden. «Über 15000 Unterschriften stammen aus der Schweiz, der Rest grösstenteils aus Deutschland und Österreich», sagt Pablo Labhardt von Animal Rights Switzerland. Sie wurden innerhalb von 26 Tagen zusammengetragen. Das zeige, dass die Bevölkerung bei solchen Verstössen keineswegs wegschaue.

Mit einer versteckten Kamera hat eine Tierschutzorganisation die Missstände im deutschen Labor dokumentiert. Bild: PD

Persönliches Gespräch verweigert

Doch bis jetzt ist die Firma zu Gesprächen nicht bereit und verweigert auch die persönliche Annahme der Petition. «Das ist schade. Es wäre ein erster und wichtiger Schritt gewesen, sich den Vorwürfen zu stellen», bedauert Labhardt. Die Übergabe der Petition soll am Mittwoch stattfinden, bis dahin versucht Animal Rights Switzerland die Firma nochmals zu kontaktieren, um doch noch ein Gespräch zu organisieren. «Wir sind jedoch persönlich schwer enttäuscht und glauben nicht, dass es noch klappt», sagt Labhardt. Denn auf die vorhergehenden Kontaktversuchen hat die Firma schriftlich mit einer Standardantwort in Englisch reagiert. In der Antwort, die der ZSZ vorliegt, steht, dass zurzeit keine Tierversuche im deutschen Labor laufen und geplant sind. Ansonsten betont Inthera Bioscience lediglich, dass das Einhalten von ethischen Standards wichtig sei.

«Es ist unverantwortlich, solche grausamen Experimente in Auftrag zu geben», sagt Labhardt. «Wenn Inthera nichts von den Zuständen bei LPT gewusst hat, sind sie uninformiert. Wenn sie davon wussten, waren sie grausam und fahrlässig.» Geplant ist deshalb, dass die Tierschützer am kommenden Mittwoch symbolisch eine Kiste vor der Türe der Firma deponieren. «Die offizielle Petition mit den Unterschriftenbögen schicken wir ihnen dann per Post», sagt der Geschäftsleiter von Animal Rights Switzerland. Inthera Bioscience soll aus jeglichen Tierversuchen aussteigen: «Denn wenn die Firma nur annähernd so innovativ ist, wie sie sich präsentiert, soll sie auf Alternativen ausweichen, um die Medikamente zu testen», sagt Labhardt bestimmt.