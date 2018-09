30-Jähriger tot in Samstagern gefunden – Acht Festnahmen

Am Montagmorgen kam es im Industriequartier in Samstagern zu einem Grosseinsatz der Polizei. Wie die Kantonspolizei Zürich bestätigt wurde in einem Personalzimmer eines Geschäftsbetriebes ein lebloser Mann gefunden. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 30-jährigen Rumänen. Laut Berichten von Anwohnern handelt es sich beim betroffenen Betrieb um ein Autospritzwerk.

Nach ersten Abklärungen der Kantonspolizei Zürich, Spezialisten des Forensischen Instituts (FOR) sowie Rechtsmedizinern muss davon ausgegangen werden, dass der Rumäne Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Die Polizei hat insgesamt acht Personen verhaftet, darunter auch den mutmasslichen Täter, einen 30-jährigen Rumänen.

Toter Rumäne in Samstagern: Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. (pst)