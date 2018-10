Arbeiterin stürzt fünf Meter in die Tiefe

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmorgen in Wädenswil erlitt eine Frau nach einem Sturz aus rund fünf Meter Höhe mittelschwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich um 8.30 Uhr. Die 22-Jährige Frau war mit Arbeiten auf dem Flachdach einer Geschäftsliegenschaft beschäftigt. Dabei stürzte sie durch eine Öffnung im Dach rund fünf Meter in die Tiefe, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Durch den Aufprall auf den Boden zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu.

Sie musste nach der Erstversorgung durch einen Rettungsdienst mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Der Unfallhergang wird durch die Spezialisten der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Wädenswil, der Rettungsdienst See-Spital sowie die Rega im Einsatz. (far)