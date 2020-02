Auch am Zürichsee verschwinden Bahnhofkioske

Rund um den Bahnhof Thalwil stehen in den nächsten Jahren Veränderungen an: neue Passerellen, Veloabstellplätze, Gebäude. Für den ersten Wandel sorgt aber Valora. Der Konzern betreibt am hoch frequentierten Bahnknotenpunkt einen von schweizweit 199 Kiosken der Marke «k kiosk». Der Laden seeseits der Gleise wird wohl noch im Laufe dieses Jahres zu einem Avec-Shop umgewandelt, wie die Firma auf Anfrage mitteilt.

Die Ladenkette Avec, die wie Brezelkönig, Backwerk oder Caffè Spettacolo ebenfalls zu Valora gehört, erhält aber auch andernorts am Zürichsee neue Verkaufsstellen: So werden im Bezirk Meilen bis spätestens 2021 die Bahnhofskioske von Erlenbach, Herrliberg-Feldmeilen, Meilen und Männedorf zu Avec-Läden umgewandelt. So wie es in Küsnacht bereits seit Ende 2018 der Fall ist. Betroffen sind auch zwei Bahnhofsfilialen in Zürich: in Wollishofen und Wiedikon. Zwei gänzlich neue Standorte entstehen zudem am Bahnhof Horgen-Oberdorf sowie in Uetikon.

«Food als Haupttreiber»

Die Umwandlung der Kioske in Avec-Geschäfte geschieht in grösserem Rahmen. Wie diese Zeitung bereits am Donnerstag berichtete, werden von den insgesamt 199 Kiosken 83 zu Avec-Läden umgebaut. Gleichzeitig erhöht sich die Zahl Letzterer von heute 32 auf total 146 bis Ende Jahr. Ein Umbau der Filialen dauert laut Valora rund 10 Tage.

Hinter der Transformation steckt eine Strategie: weniger Zeitschriften und Zeitungen, mehr Esswaren und Getränke. Denn im Vergleich zu den Kiosken umfassen Avec-Filialen diverse Food-Angebot. Darunter Sandwiches, Backwaren, Früchtebecher, Salate und warme Speisen. «Wir verfolgen eine Wachstumsstrategie mit Food als Haupttreiber», erklärt Valora-Mediensprecher Martin Zehnder. Schliesslich steige die Nachfrage nach «schnellen, frischen Mahlzeiten und Snacks».

Auch Kioske ändern sich

Die Strategie soll allerdings nicht nur mit dem Ausbau des Avec-Filialnetzes umgesetzt werden: Auch an den verbleibenden Kiosken werde das Sortiment an Esswaren und Getränken vergrössert. Dies im Zuge von Umbauten, die den Shops ein moderneres Ladendesign geben sollen. Seit Herbst laufen diese Arbeiten, wöchentlich werden mehrere Kioske erneuert.