Autobahntafeln dürfen bleiben, wo sie sind

Nun ist es offiziell: Der Kanton Schwyz darf Autofahrer entlang der A3 auf seinem «Hoheitsgebiet» willkommen heissen – selbst wenn das entsprechende Hinweisschild mehrere Kilometer weit auf Zürcher Territorium steht.

Dies bestätigt der Zürcher Regierungsrat in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, die von den Kantonsräten Hans-Peter Brunner (FDP, Horgen), Christina Zurfluh-Fräfel (SVP, Wädenswil) und Jonas Erni (SP, Wädenswil) am 5. November 2018 eingereicht worden war.

Die Parlamentarier hatten sich an den Regierungsrat gewendet, nachdem der Kanton Schwyz Anfang Oktober 2018 entlang der Autobahn A3 neue Tourismustafeln montiert hatte. Auf Höhe des Wädenswiler Rastplatzes Gerenau heisst es «Willkommen im Kanton Schwyz», wenige Hundert Meter weiter – ebenfalls noch auf Zürcher Boden – wird für den Hoch-Ybrig und das Kloster Einsiedeln geworben.

Fasnachtsscherz und Anfrage im Kantonsrat

Die betroffenen Gemeinden waren über diese Hinweistafeln nicht informiert worden, was die Parlamentarier vom linken Zürichseeufer auf den Plan rief. Diese Art von Tourismuswerbung komme «staatspolitisch doch etwas unsensibel daher», hiess es in der Anfrage der drei Kantonsräte. Autofahrer würden sich angesichts der Hinweistafeln fälschlicherweise auf Schwyzer Staatsgebiet wähnen. Die Politiker verlangten vom Regierungsrat darüber Auskunft, wie die Schilder an die besagten Stellen gekommen waren.

Doch nicht nur auf politischer Ebene lösten die Schilder Reaktionen aus. Eine Wädenswiler Fasnachtsgruppe namens Kinter Clique holte wenig später zum Gegenschlag aus. Die Fasnächtler montierten in einer Nacht und Nebel-Aktion kurzerhand selbst gebastelte Zürcher Willkommenstafeln – auf Schwyzer Boden.

Regierungsrat: Standortwahl ist nachvollziehbar

In seiner Antwort betont der Regierungsrat nun, dass alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen sei. Demnach seien bis zur Montage der Schilder sämtliche nötigen Bewilligungsverfahren durchlaufen worden.

Und das sind nicht wenige: Das Amt für Wirtschaft des Kantons Schwyz informierte zunächst das Amt für Verkehr des Kantons Zürich über das Vorhaben. Dieses wiederum lud die Kantonspolizei Zürich und das Strasseninspektorat des kantonalen Tiefbauamtes zur Stellungnahme ein. Weder die Polizei noch das Strasseninspektorat hatten Einwände gegen die vorgesehenen Plakat-Standorte. Dies wurde dem Schwyzer Amt für Wirtschaft so zurückgemeldet. In der Folge bewilligte das Bundesamt für Strassen (Astra) das Anbringen der «touristischen Signalisationstafeln».

Der Zürcher Regierungsrat macht in seiner Antwort zudem klar, dass es prinzipiell nicht verboten sei, Hinweisschilder auf «kantonsfremdem» Gebiet aufzustellen – zumal die beiden Tafeln vor dem Autobahn-Anschluss Richterswil und damit notwendigerweise auf dem Gebiet des Kantons Zürich aufgestellt werden müssten. Die Standortwahl sei unter diesen Gesichtspunkten nachvollziehbar. (zuonline.ch)