Autofahrerin bei Unfall auf A3 verletzt

Bei einem Selbstunfall mit einem Auto hat sich am Mittwochabend auf der A3 in Wädenswil eine Frau verletzt. Die 21-jährige Frau war um 20.35 Uhr mit ihrem roten Personenwagen auf dem Normalstreifen der A3 in Richtung Zürich unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet ihr Wagen ins Schleudern und kollidierte anschliessend links mit der Mittelleitplanke, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die Frau erlitt beim Unfall Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Seespital Horgen gebracht.

Die Unfallursache ist noch unbekannt und wird nun durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersucht. Die Polizei sucht Zeugen. (far)