Bankräuber in Adliswil nach kurzer Flucht verhaftet

Kurz vor 15.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann am Mittwoch die Filiale der Zürcher Kantonalbank an der Albisstrasse in Adliswil. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, bedrohte er die anwesenden Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Als der Täter die Bank verliess, trafen die aufgebotenen Polizisten ein. Der Räuber ergriff zu Fuss die Flucht – weit kam er allerdings nicht. Die Polizisten holten den Mann bereits auf der Wachtbrücke, nur wenige Meter von der Bank entfernt, wieder ein. Dort konnten sie ihn überwältigen und verhaften.

Die Polizisten der Kantonspolizei Zürich wurden von Kollegen der Kommunalpolizei Adliswil-Langnau und Kilchberg unterstützt. Beim Bankräuber handelt es sich um einen 36-jährigen Kosovaren der im Bezirk Horgen wohnhaft ist. Er wurde nach der polizeilichen Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

Schon wieder Adliswil

Es handelt sich um den zweiten Banküberfall in Adliswil innerhalb eines knappen Jahres. Im Dezember 2018 hatten zwei Männer die Filiale der sich direkt neben der ZKB befindlichen Bank Thalwil überfallen – ausgerüstet mit einer Babytragtasche und Pistolen. Im Gegensatz zum Vorfall am Mittwoch konnten diese Täter jedoch fliehen.

Im Frühling setzte die Polizei eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung der beiden Räuber führen. Die «Babytaschen-Bankräuber» konnten bis zum heutigen Zeitpunkt allerdings nicht gefasst werden.

Der Banküberfall zog am Mittwoch viel Aufmerksamkeit auf sich – und wurde in den sozialen Medien dokumentiert. Bild: Facebook / Shireen Warren