CVP-Kantonsrat Philipp Kutter als Nationalrat bestätigt

Kutter freut sich auf sein neues Amt, wie er bei Bekanntwerden seiner Nachfolge über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt hatte. Er wolle im Nationalrat «eine Stimme der urbanen Schweiz» sein und sich für «Freiheit» und «Solidarität mit den Schwächsten» einsetzen, hatte er geschrieben.

Jetzt ist es amtlich - freue mich und nehme heute Nachmittag bereits ein erstes Mal an der @CVP_PDC -Fraktionssitzung im Bundeshaus teil. https://t.co/Y70BEHzQQf — Philipp Kutter (@PhilippKutter) May 18, 2018

Der 42-Jährige rückt für die zurücktretende CVP-Nationalrätin Barbara Schmid-Federer in die grosse Kammer nach. Schmid-Federer tritt auf den 7. Juni aus dem Nationalrat zurück. Sie möchte sich nach elf Jahren im Nationalrat auf ihr soziales Engagement für Menschen in Not konzentrieren. Bei der Ankündigung ihres Rücktritts hatte sie aber auch den «konservativ-bürgerlichen Weg» der Parteispitze kritisiert. (pst/sda)