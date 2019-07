Das fliegende Klassenzimmer

In Einzelteilen wird er eingeflogen: der neue Schulpavillon der Gemeinde Kilchberg. Seit Mittwoch laufen die Aufbauarbeiten mit Pneukran. Wenn die Gebäudeelemente in der Luft schweben, haben sie den Grossteil ihrer Reise bereits hinter sich. Angeliefert werden sie nämlich auf Sattelschleppern von Wallisellen her. Bis vor den Sommerferien wurde das Gebäude dort ebenfalls als Schulhaus genutzt.

Nun richten die Arbeiter den zweigeschossigen, 30 Meter langen Pavillon auf der Wiese neben dem Schulhaus Alte Landstrasse auf. Wie seit letztem März bekannt ist, hat ihn die Gemeinde angeschafft, um ihr Schulraumproblem zu beheben. Wegen zahlreicher neu zugezogener Familien benötigt die Schule mehr Platz. So werden ab dem neuen Schuljahr im Pavillon vier Klassen der Mittelstufe unterrichtet. Im Erdgeschoss sind zudem Räumlichkeiten für den Mittagstisch vorgesehen.

Vorläufig nur gemietet

Am Freitag soll der Kubus fertig zusammengesetzt sein, sagt René Strehler, Leiter Hochbau der Gemeinde Kilchberg. «Danach folgen die Arbeiten im Innern, und in der letzten Sommerferienwoche werden die Zimmer möbliert.»

Besitzen tut die Gemeinde den Pavillon nicht. Sie mietet ihn, zumindest im ersten Jahr, von der Firma Erne AG. Über einen Kauf müsste die Gemeindeversammlung abstimmen.