Der Zürichsee ist am Tiefpunkt

20 Zentimeter hat der Zürichsee allein in den letzten drei Wochen eingebüsst. Mit einem Pegelstand von 405.66 Meter, gemessen in Oberrieden, lag der Wasserspiegel am Montag gut einen halben Meter tiefer als üblich. Die Kieszungen vor dem Küsnachter Horn lecken immer weiter in den See hinein. Steintreppen, die sonst sanft ins Wasser führen, enden nun mit einem grossen Absatz über der Seeoberfläche.

Der Unterschied ist überall sichtbar. Wo bei Normalstand die Wellen ans Ufer plätschern, trennt jetzt eine scharfe Linie die dunklen Steinmauern oben von den helleren unten. Als ob man nach den Sommerferien die Badehose auszieht und darunter bleiche Haut zum Vorschein kommt.

Als alles nichts mehr nützte

Der tiefe Pegel hat natürliche Gründe. Geringere Regenmengen im Winter und die wegen der tiefen Temperaturen blockierte Schneeschmelze in den Bergen lassen den Zürichsee anfangs März auf sein jahreszeitbedingtes Tief sinken.

Daneben regelt seit 66 Jahren das Lettenwehr am Zürcher Platzspitz den Wasserstand. Variierte zuvor der Seespiegel noch um bis zu zwei Meter, beträgt heute die Differenz nur wenige Handbreiten. Ausser, die Natur überrumpelt die Technik. Das geschah zuletzt im Sommer 2014 als Dauerregen zur Korrektur durch Menschenhand gebot und das Wehr abgesenkt wurde um Hochwasser zu verhindern.

Im Mai 1999 genügte das nicht mehr. Damals verursachten warmes Wetter, viel Regen und die Schneeschmelze nach einem Rekordwinter einen Wasserschwall ins Tal. Der Zürichsee übertraf trotz Lettenwehrs erstmals die 407 Meter-Marke. Ufer wurden überschwemmt, Keller geflutet, Abwasserreinigungsanlagen liefen über.

Kein Extremszenario erwartet

Das weckt Erinnerungen, denn im letzten Winter ist in den Bergen so viel Schnee gefallen wie seit 1999 nicht mehr. Der tiefe Pegel des Zürichsees ist jetzt aber keine Vorsichtsmassnahme um Reserven für die erwartete Schmelze zu schaffen, beruhigt Wolfgang Bollack, Mediensprecher des Zürcher Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL).

«Der Schnee schmilzt aufgrund der hohen Temperaturen im Moment kontinuierlich ab, sodass zur Zeit kein Extremszenario zu erwarten ist», sagt Bollack. Ein solches entsteht, wie es zu Pfingsten 1999 passierte, wenn starke Niederschläge mit einer aussergewöhnlichen Schneeschmelze wegen Ansteigens der Temperaturen zusammen fallen.

Ab 15. März wieder höher

Der tiefe Wasserstand ist demnach saisonal bedingt und entspricht auch dem Wehrreglement des Bundes. Dieses definiert ein Zielband für den Zürichseepegel, abhängig von der Jahreszeit. «Damit wird der Zürichsee-Pegel innerhalb eines bestimmten Schwankungsbereichs möglichst stabil gehalten», erklärt Bollack.

Im Moment erlaube das Zielband entsprechend der natürlichen Schwankung von Seen den tiefsten Stand. Gemäss dem AWEL-Sprecher «steigt ab dem 15. März dieses Minimum wieder kontinuierlich an.»

Es sind Riesenmengen, die kommen werden. Ein Zentimeter Zürichsee entspricht rund 900 Millionen Liter Wasser. Damit kann man das Zürcher Hallenstadion eineinhalb mal bis unters Dach füllen. Bis Sommer wird der Zürichsee hunderte Hallenstadien schlucken um seinen Normalstand wieder zu erreichen und dennoch die Limmat satt zu speisen. (Zürichsee-Zeitung)