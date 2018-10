Die Post findet das Obergericht nicht

Schon kleine Steinchen können Lawinen auslösen. Dieses Steinchen trat unbewusst das Bezirksgericht Horgen los. Es entschied in einer Erbteilung – offenbar zu un­gunsten eines Beteiligten. Dieser betraute nämlich seinen Anwalt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Was der juris­tische Vertreter am Tag der Eingabefrist am 5. März 2018 auch tat, indem er die Einsprache an das Obergericht des Kantons Zürich­, I. Zivilkammer, Klausstrasse 4, 8000 Zürich, adres­sierte.

Ein paar Tage später kam das Couvert zurück mit dem Vermerk «Empfänger unbekannt». Der Anwalt hatte eine vom Obergericht vorübergehend genutzte andere Adresse notiert. Postwendend, ohne das Couvert zu öffnen, schickte er es erneut ans Ober­gericht, diesmal an den «Hir­schen­graben 15». Da stand aber schon der 12. März auf dem Ka­len­der. Das Obergericht lehnte deshalb die Berufung wegen der verstrichenen Frist ab.

Expeditionsprinzip entscheidet

Nun hatte das Steinchen die Lawine ausgelöst. Der Verlierer im Erb­streit rief das Bundesgericht an. Dieses zog in ihrem nun veröffentlichten Urteil das Expeditionsprinzip bei, das die Verantwortung der Schweizerischen Post regelt. Zum Expeditionsprinzip gehört, dass nicht das Ein­treffen der schriftlichen Eingabe am letzten Tag der Frist beim Gericht entscheidend ist, sondern die Übergabe an die Post.

Der erste Poststempel zeigte eindeutig den 5. März an. Weil auch das Couvert ungeöffnet, also inhaltlich unverändert, erneut ans Obergericht gesandt wurde, handelt es sich für das Bundes­gericht «um einen einzigen Vorgang, der als Ganzes betrachtet werden muss». Ausschlaggebend war für das Bundesgericht aber auch ein simpler Sachverhalt: Es gibt schweizweit nur ein einziges Obergericht des Kantons Zürich. «Es überrascht, dass die Schweizerische Post die Sendung trotzdem mit dem Vermerk ‹Empfänger unbekannt› retournierte.»

Die Beschwerde heisst die oberste Schweizer Instanz daher gut. Das Obergericht muss erneut über den Erb­streit urteilen. Ein ers­tes Mal hat der Beschwerdeführer schon gewonnen: 4000 Franken Entschädigung vom Kanton Zürich. (Zürichsee-Zeitung)