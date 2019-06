Die Südostbahn rollt in die Zukunft

Vorbei sind die Zeiten, als die Zugpassagiere im Voralpen-Express von St. Gallen über Rapperswil nach Luzern die Vorhänge ziehen konnten und sich an der Nostalgie einer Bahnfahrt erfreuen konnten. Seit Dienstag rollen neue Züge auf der Strecke. Die Südostbahn hat den neuen Fernverkehrszug «Traverso» in Betrieb genommen. Bis Ende Jahr werden die alten Züge des Voralpen-Express komplett durch das neue Rollmaterial von Stadler Rail ersetzt werden.

Die kupferfarbene Hülle sticht sofort ins Auge. Die Farbe ist auf dem Schweizer Schienennetz einzigartig. Innen wirkt der Zug äusserst grosszügig, auch in der 2. Klasse sind die Sitzplätze mit Steckdosen ausgerüstet. In der ersten Klasse gibt es gar Platz für Aktentaschen, dazu sind gewisse Sitze leicht versetzt angeordnet, damit Passagiere die Beine so richtig ausstrecken können. In zwei Bistrozonen stehen Kaffee- und Snackautomaten zur Verfügung. Separat abgetrennt gibt es eine Familienzone mit Platz für Kinderwagen.

SOB baut Streckennetz aus

Die Züge werden ab Dezember 2020 nebst dem Voralpen-Express auch auf der Strecke von Zürich über die Gotthard-Bergstrecke nach Locarno verkehren, ab Dezember 2021 zudem von Bern über Zürich, Wädenswil nach Chur. Diese Strecke betreiben die Südostbahn mit der Fernverkehrskonzession der SBB. Gesamthaft beschafft die Südostbahn für diese drei Strecken 24 Traverso-Züge und 10 Verstärkungs-Einheiten für die Hautpverkehrszeiten. Das Bahnunternehmen investiert so 480 Millionen Franken. (zuonline.ch)