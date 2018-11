Fasnachtsclique bekennt sich zu Schilder-Aktion

Das Rätsel um das selbstgebastelte Tourismus-Schild, das die Autofahrer seit montagfrüh kurz vor der A3-Raststätte Fuchsberg (viel zu früh) im Kanton Zürich willkommen geheissen hatte, ist gelöst: Urheber des Plakats ist die Fasnachtsgruppe Kinter-Clique aus Wädenswil. Das teilt die Clique am Dienstag in einem an die Medien verschickten «Bekennerschreiben» mit.

«Das Plakat wurde von unserem Verein am 11.11. zum Fasnachtsbeginn aufgestellt. Dazu gehörend ist ein zweites Plakat, welches für die Region Kinter Clique wirbt. Dieses wurde vor der Raststätte Herrlisberg Fahrrichtung Zürich aufgestellt», heisst es in dem Schreiben. Die Witterung habe dem Plakat allerdings stark zugesetzt, so dass dieses bereits am Montag kaputt ging.

«Schilderstreit» bis auf die politische Ebene

Die Aktion der Fasnachtsclique geht auf einen «Schilderstreit» zwischen den Kantonen Zürich und Schwyz zurück, der mittlerweile sogar die Politik beschäftigt.

Anfang Oktober montierte der Kanton Schwyz entlang der Autobahn A 3 neue Tourismustafeln. Auf Höhe des Wädenswiler Rastplatzes Gerenau heisst es «Willkommen im Kanton Schwyz», wenige Hundert Meter weiter – ebenfalls noch auf Zürcher Boden – wird für den Hoch-Ybrig und das Kloster Einsiedeln geworben. Dies sorgte dafür, dass sich Kantonsräte mit einer Anfrage an den Zürcher Regierungsrat wendeten, und Auskunft zu den «territorialen Fake News» verlangten.

Am Montag stand dann plötzlich das offensichtlich selbst gebastelte Schild in der anderen Fahrtrichtung kurz vor der Autobahnraststätte Fuchsberg – auf Schwyzer Boden.

Anlass für die Aktion sei das 10-Jahre Jubiläum der Fasnachtsclique, schreibt Reto Pfister im Namen der Kinter Clique. Man habe damit die Thematik auf die Schippe nehmen und nicht etwa den Kanton Schwyz kritisieren wollen. «Schliesslich gehen wir als Wädenswiler Fasnachtsverein gerne in den Kanton Schwyz und machen jedes Jahr aktiv an diversen Umzügen mit.» (mst)