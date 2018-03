Fernbusse halten mitten in Horgen

Plötzlich ging es schnell. Noch vor wenigen Wochen war nicht klar, ob die private Fernbusgesellschaft Domo Reisen auf der Strecke Chur–Zürich wie vorgesehen in Horgen würde einen Halt einlegen können. Es harzte an einer Einigung zwischen Domo Reisen und der Gemeinde Horgen respektive der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU), welche die lokalen Buslinien betreibt. Knackpunkt war die Frage der Haltestelle.

Am 19. Februar ist bekannt geworden, dass Domo Reisen vom Bundesamt für Verkehr (BAV) drei Konzessionen für Fernbuslinien in der Schweiz erhält – unter anderem die Linie Chur–Zürich–Sitten. Erst kurz vorher kann die Einigung in der Haltestellenfrage in Horgen gefunden worden sein. Horgen ist der einzige Halt von Domo-Bussen am linken Zürichseeufer. Der vorgesehene Halt in Pfäffikon musste aufgegeben werden, weil keine Einigung mit der Gemeinde möglich war.

Bushof ist ausgelastet

In Horgen können die Fernbusse Richtung Zürich die Haltestelle Dorfgasse benützen, Richtung Chur die Haltestelle Schinzenhof – beide an der Seestrasse. Das sagt Horgens Gemeindeschreiber Felix Oberhänsli auf Anfrage der ZSZ.

Eigentlich hätte Domo Reisen gern die Haltestelle direkt am Bahnhof Horgen mitbenützt. Doch der Bushof ist laut Marcel Geser, Bereichsleiter Markt der SZU, zu den gewünschten Zeiten bereits ausgebucht. Sieben Bus- und zwei Postautolinien teilen sich den Bushof.

«Bei den Haltestellen Horgen Dorfgasse und Horgen Schinzenhof ist ein Fernbushalt dagegen zeitlich möglich», sagt Geser. Die Haltestelle Dorfgasse wird nur von drei Bus- und einer Postautolinie benutzt, die Haltestelle Schinzenhof sogar nur von einer Buslinie. Beide liegen drei bis vier Gehminuten vom Bahnhof Horgen entfernt. In anderen Städten, beispielsweise Chur, liegt die Haltestelle in der Nähe eines Autobahnanschlusses.

Entsprechend zufrieden ist Patrick Angehrn, Leiter Linienbusverkehr von Domo Reisen: «Für uns ist die Lösung in Horgen perfekt.» Er sei positiv überrascht. Er habe den Vorschlag von bahnhofsnahen Haltestellen eingebracht, die Gemeinde und die SZU hätten das geprüft und für gut befunden. «Horgen ist der einzige Halt zwischen Landquart und Zürich», sagt Angehrn, «und ein wichtiger Knoten vor Zürich.»

Vier zusätzliche Kurse

Ab dem 25. März halten also auch Busse von Domo Reisen an der Seestrasse in Horgen. Gemäss Fahrplan trifft der Morgenkurs Richtung Zürich um 7.25 Uhr an der Haltestelle Dorfgasse ein, fünf Minuten später ist Abfahrt. In der umgekehrten Richtung fährt der Fernbus um 21.30 Uhr. Ab dem 10. Juni kommt in beide Richtungen je ein Kurs hinzu, Richtung Zürich um 18.30 Uhr, Richtung Chur um 10.30 Uhr.

Für die Benützer der Zimmerbergbusse sollte sich nichts ändern. Laut Marcel Geser von der SZU werden an den genannten Haltestellen künftig einfach auch die Fahrpläne der Domo-Linien ausgehängt. Mit Verspätungen rechnet Geser nicht. Es sei zwar nicht auszuschliessen, dass ein Fernbus einmal einem Kursbus in den Weg komme. «Wir werden die Chauffeure informieren, wie sie sich in diesen Fällen zu verhalten haben», sagt Geser.

Horgen verdient nichts

Einigen wegen der Benützung der Bushaltestellen musste sich Domo Reisen mit der SZU. Eigentümerin ist aber die Gemeinde Horgen. Sie stellt Domo Reisen die Haltestellen kostenlos zur Verfügung, wie Gemeindeschreiber Felix Oberhänsli sagt.

Der Gemeinderat begrüsse grundsätzlich die Erweiterung des Angebots im Fernverkehr für die Horgner. Oberhänsli fügt an: «Wir gehen jedoch davon aus, dass das neue Angebot im Vergleich zum öffentlichen Verkehr nur punktuell interessant sein wird.» (Zürichsee-Zeitung)