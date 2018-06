Firma SSM prüft neuen Standort

SSM Textilmaschinen

Nach langer Zugehörigkeit zu Schweiter Technologies in Horgen wurde die Textilsparte SSM per Mitte 2017 an die Industriegruppe Rieter verkauft. Der traditionsreiche Winterthurer Spinnereimaschinenhersteller liess sich den Kauf 124 Millionen Franken kosten. Die Kompetenz von SSM im Bereich Präzisionsspulen eröffne Rieter Möglichkeiten im Geschäft mit Kurzstapel-Spinnereimaschinen, hiess es. An der Marke SSM will Rieter nach eigenen Angaben fest­halten, ebenso am bisherigen Management von SSM. Zu SSM gehören die Gesellschaft SSM Schärer Schweiter Mettler in Horgen – die sich 1989 zu SSM zusammengeschlossen hatten – sowie die Tochtergesellschaften in Italien und China. Weltweit ist SSM mit zwölf eigenen Servicestationen vertreten.



2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 86 Millionen Franken. Insgesamt beschäftigt SSM 250 Mitarbeitende, davon rund 120 am Standort Horgen. Am linken Zürichseeufer sind die anspruchsvollen Spezialmaschinen konzentriert. Für die Immobilien von SSM Textilmaschinen in Horgen besteht ein Mietvertrag, der eins zu eins von Rieter übernommen wurde.



Der Geschäftsbereich Components von Rieter, in den SSM integriert wurde, steigerte dank der Übernahme den Umsatz im Geschäftsjahr 2017 von 220 Millionen Franken auf 229,8 Millionen. Im zweiten Halbjahr trug SSM einen Umsatz von 49,1 Millionen Franken bei. Der Bestellungseingang lag mit 228,5 Millionen Franken (2016: 178,4 Millionen Franken) deutlich über dem Vorjahr, wobei die Akquisition von SSM Textilmaschinen ab dem zweiten Halbjahr 2017 mit 42,5 Millionen Franken zu dieser Entwicklung beitrug.

Neben SSM, Bräcker, Novibra und Suessen gehört zum Geschäftsbereich Components von Rieter auch die Graf + Cie AG in Rapperswil-Jona. Das Unternehmen stellt Karden- und Walzen­kardengarnituren her und feierte letztes Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum.