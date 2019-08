Fünf Jahre Haft für Betrüger Mark Acklom

Er galt als Grossbritanniens meistgesuchter Betrüger: Mark Acklom. Lange Zeit fehlte vom Mittvierziger jede Spur – doch dann kam ihm die Polizei auf die Schliche und verhaftete den Mann im Juli des vergangenen Jahres in Wädenswil. Acklom hatte noch versucht, sich mit einem Sprung vom Balkon vor der Polizei zu retten, doch der Fluchtversuch misslang. Im Februar diesen Jahres wurde Acklom, der zudem mehrere Tarnnamen besass, dann nach Grossbritannien ausgeliefert.

Dort wurde ihm nun der Prozess gemacht. Das Verdikt: Er muss 5 Jahre und acht Monate hinter Gitter. Acklom hat unmittelbar vor dem Prozess ein Geständnis in fünf von zwanzig Anklagepunkten abgelegt. Er hat zugegeben, eine Freundin um rund 300000 britische Pfund betrogen zu haben.

?Porsche gekauft

Mit dem Geld renovierte er angeblich historische Häuser und kaufte sich einen Porsche. Der Betrüger hatte der Frau seine Liebe vorgegaukelt – obwohl er selbst in einer Beziehung mit einer anderen Frau und zwei Kindern lebte. Laut britischen Medien sagte die betrogene Frau vor Gericht, Acklom habe ihr Leben zerstört und sie sei seither völlig hilflos.

