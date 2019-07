Gefängisse Meilen und Horgen werden geschlossen

Schon länger ist klar, dass die Gefängisse Horgen und Meilen geschlossen werden. Nun hat der Kanton Zürich die Termine für die Schliessung bekannt gegeben. In Meilen wird das Gefängnis 2021, in Horgen bereits 2020 geschlossen.

Der Grund: Das Amt für Justizvollzug modernisiert gegenwärtig den Kurzstrafenvollzug und baut dafür das Vollzugszentrum Bachtel für Offenen Vollzug und Ersatzfreiheitsstrafen aus. Mit der Schliessung der beiden Standorte am Zürichsee sollen die Prozesse effizienter gestaltet werden, teilt der Kanton Zürich mit.

Gefängnisauslastung leicht abgenommen

Das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich hat am Donnerstag an seiner Jahresmedienkonferenz die Zahlen des Jahres 2018 vorgestellt. Insgesamt verzeichnet das Amt für Justizvollzug für das Jahr 2018 395'438 Aufenthaltstage verteilt auf 1'217 Vollzugsplätze. Die Auslastung lag bei 86 Prozent. Insgesamt hat die Auslastung in allen Institutionen des Amts für Justizvollzug um knapp 1.8 Prozent abgenommen. Nach Aussage von Amtschef Thomas Manhart handelt es sich um einen idealen Auslastungsgrad, der den Verantwortlichen genügend Flexibilität einräumt, um Gefangene bei Bedarf in andere Institutionen zu versetzen. 2018 gab es 4'212 Vollzugsfälle, davon waren 2'153 Freiheitsstrafen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Fallzahl der Freiheitsstrafen kaum verändert.

Stationäre Massnahmenhaben leicht zugenommen (von 13'145 im Jahr 2017 auf 15'831 im Jahr 2018). Auch die Ausländerrechtliche Haft (2017: 22'422 auf 2018: 24'726) und die Ersatzfreiheitsstrafen (2017: 15'658 auf 2018: 18'648) haben eine leichte Zunahme zu verzeichnen. (far)