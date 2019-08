Güselsäcke verraten Hanf-Anlage

Die Kantonspolizei hat am Dienstagnachmittag in Wädenswil eine Hanf-Indooranlage ausgehoben und zwei Männer verhaftet. Bei den mutmasslichen Drogenhändlern handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 49 und 50 Jahren. Fahnder beobachteten gegen 16.30 Uhr, wie sie Schnittabfälle von Marihuana in Abfallsäcken in ein Auto luden, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Anzeige wegen Anbau und Handel von Betäubungsmitteln

Bei den anschliessenden Hausdurchsuchungen an den Wohnorten der beiden Männer kamen rund 300 abgeerntete Pflanzen, zirka 12 Kilogramm Marihuana sowie eine kleinere Menge Kokain, Amphetamine, Ecstasy, LSD und halluzinogene Pilze sowie mehrere tausend Franken zum Vorschein.

Wädenswil: Hanf-Indoor-Anlage ausgehoben



Die beiden Schweizer werden wegen Anbau und Handel von Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht. Im Anschluss an das polizeiliche Verfahren werden sie der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. (far)