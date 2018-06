Häftling aus Gefängnis Horgen ausgebrochen – und wieder gefasst

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwich ein 40-jähriger Häftling aus dem Gefängnis Horgen und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu, wie die Staatskanzlei des Kanton Zürichs heute mitteilt. Unmittelbar nachdem das Personal die Abwesenheit des Häftlings bei der Zellenkontrolle am Sonntagmorgen bemerkte, wurde der Mann zur Fahndung ausgeschrieben. Am Sonntagnachmittag konnte der tschechische Staatsbürger dann von der Kantonspolizei Zürich im Sihlwald aufgegriffen werden.

Sprung aus grosser Höhe

Der wegen Diebstahls beschuldigte Häftling befand sich seit letztem August in Haft. Er befand sich im vorzeitigen Strafvollzug und war somit noch nicht rechtskräftig verurteilt.

Dem Häftling war es gelungen aus seiner Einerzelle zu entweichen. Er überwand einen Nato-Draht und sprang aus grosser Höhe in die Tiefe. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er wieder bereits am Sonntagnachmittag wieder aufgegriffen werden konnte.

Wie der Kanton mitteilt, werde eine bereits begonnene interne Untersuchung zeigen, ob beim Gefängnis Horgen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. (pst)