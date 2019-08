Haus-Verschiebung in Kilchberg: Hier zügelt die Villa Blumenthal

Die Villa Blumenthal muss erhalten bleiben. Das hat ein langjähriger Rechtsstreit ergeben. Damit die Eigentümerin trotzdem bauen kann, muss die Villa weichen. Sie wird aufs angrenzende Grundstück verschoben. Heute wandert das denkmalgeschützte Haus an der Seestrasse samt Kellergeschoss 23 Meter Richtung Zürich – 2,5 Meter pro Sekunde mittels hydraulischer Presse. Hier gehts zur Webcam.

Die heutige Garage und die Tankstelle werden durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt. Bild: zvg/Visualisierung Fischer Architekten.

Die denkmalgeschützte Villa Blumenthal rückt damit auf ein Grundstück, das näher an der Kernzone liegt. Auf dieser Parzelle an der Seestrasse 160 befindet sich heute das Haus Sennhauser, das die Firma Osterwalder, Eigentümerin der Villa Blumenthal, vor rund vier Jahren gekauft hat. Diese Liegenschaft wurde im März 2019 abgerissen, um Platz zu machen für die Villa Blumenthal. Diese soll nach der Verschiebung saniert und ihn vier Mietwohnungen umgebaut werden. Auf der freigewordenen Parzelle an der Seestrasse 162 wird die Firma Osterwalder ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen bauen. Die Tankstelle und die Garage werden dafür abgebrochen.

Die Firma Osterwalder investiert 9 Millionen Franken in ihr Projekt. Davon entfallen 2,8 Millionen auf die Sanierung der Villa und 5,3 Millionen auf den Neubau. Die Villa zu verschieben kostet 0,9 Millionen Franken. (pst)