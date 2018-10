Der Kanton Zürich warnt die Tierbesitzer nun per SMS vor dem Wolf. Die DNA des verantwortlichen Tiers wird nun untersucht. Die Ergebnisse des Tests stehen aber noch aus, wie das zuständige kantonale Amt auf Anfrage bestätigt. Zudem kursiert auf Facebook ein Video, das den Wolf an einem Waldrand am Albis zeigen soll.

Im vergangenen Mai wurde am linken Zürichseeufer der letzte Wolf gesichtet: In der Horgner Rietwies konnte das Raubtier fotografiert werden. Aufgrund von DNA-Spuren konnten Experten danach nachgewiesen, dass es sich effektiv um einen Wolf handelte. (Update folgt) (pst)