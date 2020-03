Kann Horgen von Bachenbülach lernen?

In Horgens Schulpflege ist Feuer im Dach. Sämtliche Mitglieder der Schulpflege wie auch des Gemeinderats haben sich gegen Schulpräsidentin Carla Loretz (parteilos) gestellt. Im Juli letzten Jahres gelangten beide Behörden an den Bezirksrat und baten diesen um klare Anweisungen zur Lösung des Konflikts. Letzte Woche liess der Gemeinderat dann die Bombe platzen und stellte zusammen mit den übrigen Schulpflegemitgliedern seinen Rücktritt in Aussicht, sollte der Bezirksrat nicht zeitnah klärend eingreifen.

Doch wie könnte ein solches Eingreifen des Bezirksrats aussehen? Ein Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn ein innenbehördlicher Konflikt nicht von den Beteiligten gelöst werden kann, ist die Schulpflege Bachenbülach. Seit vergangenem Dezember wird diese nicht mehr von gewählten Behördenmitgliedern, sondern vom Männedörfler Peter Wehrli verkörpert. Er ist ausgebildeter Schulleiter, ehemaliger Gemeinderat von Burch am Irchel und führte unter anderem mehrere Jahre die kaufmännische Berufsfachschule in Glarus. Der Regierungsrat setzte ihn letzten Dezember auf Antrag des zuständigen Bezirksrats als leitendes Organ für die Primarschulgemeinde ein. Damit ist Wehrli «die Schulpflege in Personalunion», wie er sagt.

In der Kritik: Schulpräsidentin Carla Loretz. Foto: Manuela Matt

Ähnlich wie Horgen

Der Konflikt in der Horgner Schulpflege scheine grosse Ähnlichkeit, mit jenem in Bachenbülach zu haben, sagt Wehrli. Die Scherereien dort begannen kurz nach Beginn der Amtsdauer im Juli 2018. Zu zwei alteingesessenen Schulpflegern, waren drei Neue gestossen. Eines der neuen Behördenmitglieder wandte sich kurz nach Amtsantritt in je einer Aufsichtsbeschwerde gegen den Schulpräsidenten und den damaligen Schulleiter an den Bezirksrat. Gespräche brachten zwar den Rückzug der Beschwerden, doch der Konflikt schwelte weiter. «Das Zerwürfnis wurde zu einem chronischen Problem, welches das Tagesgeschäft der Schulpflege in den Hintergrund drängte», sagt Wehrli. Im Mai 2019 gab der Schulpräsident sein Rücktrittsgesuch beim Bezirksrat ein. Bis zum Amtsantritt seiner Nachfolge musste er jedoch im Amt bleiben.

Weil es in der Kommunikation zwischen einem der neuen Behördenmitglieder und der übrigen Schulpflege weiter harzte und wichtige Entscheide anstanden, wies der Bezirksrat die Behörde Ende August an, eine externe Beratung beizuziehen.

Berichte an Bezirksrat

Ab September unterstützte Peter Wehrli die Schulpflege und schickte monatliche Berichte über Probleme und Fortschritte an den Bezirksrat Bülach. «Es war schnell klar, dass sich die Primarschulpflege seit den Erneuerungswahlen in einer Krisensituation befand», sagt Wehrli.

«Wir sind mit allen Versuchen auf Granit gestossen.»Theo Leuthold (SVP), Gemeindepräsident von Horgen

Nach einem erneuten Eklat musste er Ende Oktober feststellen, dass sämtliche Anläufe zur Konfliktentschärfung gescheitert waren. «Ein kollegiales Miteinander schien nicht mehr machbar.» In der Folge traten zwei weitere Behördenmitglieder zurück, zwei wurden krankgeschrieben. Übrig blieb der Schulpräsident, der noch immer auf einen Nachfolger wartete.

Ultima ratio

«In so einer Konstellation kann eine Schulpflege nicht mehr funktionieren», sagt Wehrli. Der Bezirksrat sah dies ebenso und stellte im Dezember einen Antrag an den Regierungsrat, um der Schulpflege die Selbstverwaltung zu entziehen. Die Bülacher Bezirksratsschreiberin Johanna Vopat erklärt, ein solcher Eingriff in die Gemeindeautonomie sei die ultima ratio, also ein Mittel, welches nur zum Zuge komme, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Deshalb habe der Bezirksrat erst nach einer längeren Zeit der Anordnung milderer aufsichtsrechtlicher Mittel, wie etwa der Einsetzung von Herrn Wehrli als Berater im Sommer 2019, in den Konflikt eingegriffen. «Die Primarschulpflege war aufgrund der Rücktritte und Krankschreibungen nicht mehr beschlussfähig. Es blieb kein anderes Mittel, als der Behörde die Selbstverwaltung zu entziehen und Herrn Wehrli als leitendes Organ einzusetzen», sagt Vopat.

Wehrli ist zuversichtlich, dass die Bachenbülacher Schulpflege nun auf gutem Weg ist. Im Februar wurde ein neuer Schulpräsident gewählt, im Mai folgen die Ersatzwahlen für die übrigen Vakanzen. Bis dahin leitet Wehrli die Behörde.

«Wir stiessen auf Granit»

Wäre eine externe Beratung oder gar der Entzug der Selbstverwaltung auch im Horgner Schulkonflikt eine Option? Der zuständige Bezirksratspräsident Armin Steinmann lässt verlauten, der Bezirksrat könne und wolle aufgrund des laufenden Verfahrens nicht über mögliche Schritte spekulieren. Er verweist jedoch auf den Paragrafen 166 im Gemeindegesetz. Dieser besagt, dass die Aufsichtsbehörde erst dann einschreitet, wenn die zuständigen Organe – im Fall von Horgen Gemeinderat und Schulpflege – ihre Probleme nicht selber lösen können.

«Die letzte mir bekannte Amtsenthebung in einer Gemeindebehörde im Kanton Zürich war die des Zürcher Stadtrats Edgar Woog 1949.»Bezirksratspräsident Armin Steinmann

Horgens Gemeindepräsident Theo Leuthold (SVP) sagt, Gemeinderat und Schulpflege hätten bereits letztes Jahr Mediationsgespräche mit Carla Loretz geführt. Die Diskussionen hätten jedoch nicht zu einer Beruhigung des Konflikts geführt, sondern den Graben weiter vertieft. «Wir sind mit allen Versuchen auf Granit gestossen», sagt Leuthold, der deshalb nicht daran glaubt, dass eine externe Beratung Früchte tragen würde. Derzeit stelle die Lage mit dem Coronavirus alles in den Hintergrund. «Die Schulpflege hat einen Corona-Krisenstab ins Leben gerufen, der von Schulpflegerin Susanne Zumtaugwald (FDP) präsidiert wird», sagt Leuthold. Wann Gemeinderat und Schulpflege das nächste Mal tagen können, sei noch unklar.

Gemeindeautonomie hochhalten

Fest steht, ein Eingriff in die Gemeindeautonomie wie in Bachenbülach hat Seltenheitswert im Kanton Zürich. Neben Bachenbülach ist es bisher erst einmal vorgekommen, dass einer Behörde aufgrund von Beschlussunfähigkeit die Selbstverwaltung entzogen wurde: 1963 in der Gemeinde Humlikon. Damals war der Grund dafür jedoch kein Konflikt, sondern die Flugzeugkatastrophe von Dürrenäsch. Bei dem Unglück kamen sämtliche Gemeinderäte und Schulpfleger ums Leben.

Auch dass ein vom Volk gewähltes Behördenmitglied seines Amtes enthoben wird, ist selten. Bezirksratspräsident Armin Steinmann sagt: «Die letzte mir bekannte Amtsenthebung in einer Gemeindebehörde im Kanton Zürich war die des Zürcher Stadtrats Edgar Woog 1949. Er war zuvor wegen Veruntreuung verurteilt worden.»