«Kurz vor dem Tunnel gab es einen Knall»

Mehrere hundert Passagiere waren am Sonntag in einem Intercity von Mailand nach Zürich unterwegs, als um 18.45 Uhr kurz vor dem Sihlwald-Tunnel ein lauter Knall zu hören war. In der Folge bremste der Zug ab und kam zum Stillstand. «Zuerst wussten wir nicht, was passiert war», sagt ein Passagier, der sich auf unserer Redaktion gemeldet hat.

Nach etwa zehn Minuten sei dann im Zug eine Störungsmeldung zu hören gewesen. «Wir sollen Geduld haben», erzählt der Passagier weiter. Irgendwann hiess es dann, es handle sich um ein Fahrleitungsproblem. Es folgten weitere Meldungen, «schliesslich hiess es, dass wir evakuiert würden».

Zweieinhalb Stunden nach dem Knall seien noch immer Hunderte von gestrandeten Passagiere beim Bahnhof Sihlbrugg herumgestanden. Die SBB meldete derweil einen Streckenunterbruch zwischen Baar ZG und Horgen Oberdorf.

(mcp)