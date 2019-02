Lokale Stempelmaschinen sind bald Geschichte

Wer einen Brief aus dem Briefkasten zieht, stellt sich oft die Frage, von wem die Postsendungen komme. Einen Hinweis gab bisher der Poststempel. Er druckte Ort und Datum der Poststelle, bei der die Sendung aufgegeben wurde, auf die Briefmarke.

Nun entfällt diese Möglichkeit. Die Post baut die Stempelmaschinen in den lokalen Filialen ab. Stattdessen werden alle Sendungen ungestempelt in eines von drei Briefzentren in der Schweiz gebracht.

Automatisierter Ablauf

Die Schweizerische Post will die Prozesse in der Briefverarbeitung laufend vereinfachen. Sie setzt lokale Stempelmaschinen schrittweise ausser Betrieb. Begonnen hat sie mit der Umstellung mit einem Pilotprojekt 2016. Damals wurden die Postsendungen aus 48 Poststellen ungestempelt an das Briefzentrum Härkingen weitergeleitet. Erst dort wurde die Post sortiert und die Briefmarken entwertet. «Der Pilotversuch war erfolgreich», sagt Masha Foursova, Mediensprecherin der Post. «Deshalb wird der neue Prozess seit März 2018 in der ganzen Schweiz eingeführt.»

«Der neue Prozess wird seit März 2018 in der ganzen Schweiz eingeführt.»Masha Foursova, Mediensprecherin der Post

Es werden nun zunehmend mehr Sendungen in Brief- und Logistikzentren in der ganzen Schweiz automatisch verarbeitet. «Anstelle der Vorsortierung von Hand in den Postfilialen durch Mitarbeitende erfolgt eine schrittweise Umstellung auf eine maschinelle Verarbeitung der Sendungen», sagt Mascha Foursova.

Rund um den Zürichsee hat die Umstellung letzten November stattgefunden. Die Sendungen der Region werden seither im Briefzentrum Zürich-Mülligen gestempelt. «Die automatische Verarbeitung der Briefe entlastet die Mitarbeitenden in den Filialen», sagt Mascha Foursova. «So haben sie mehr Zeit für die Kundenberatung.» Zudem soll die maschinelle Verarbeitung auch einen positiven Effekt auf die Pünktlichkeit der Briefe haben. Die schweizweite Umstellung wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein.

Philatelisten sind traurig

Doch das Projekt bereitet nicht nur Freude. Walter Hobi, Vorstandsmitglied des Philatelisten-Vereins Horgen, bedauert das Ende der lokalen Stempelmaschinen. «Durch die Automatisierung wird man anhand des Postwertzeichens nicht mehr erkennen können, woher ein Brief kommt», sagt Walter Hobi. «Zudem verschwinden die Werbeflaggen fast vollständig.» Werbeflaggen sind Stempel, welche von einzelnen Gemeinden eingesetzt wurden. Darauf abgebildet ist das Wahrzeichen und eine kurze Beschreibung der Ortschaft. Ziel der Werbeflaggen ist die Tourismus- und Standortförderung. Ein Werbeflaggen-Stempel kostete circa 3000 Franken. Dieser Betrag wurde üblicherweise vom örtlichen Verkehrsverein getragen, welcher ein Interesse an mehr Touristen hatte.

Seit über 50 Jahren sammelt Walter Hobi Briefmarken und Poststempel. Ausserdem engagierte er sich dafür, dass die Tradition weitergeführt werden konnte: «Der Stempel für die Werbeflagge von Horgen ging nämlich einmal verloren», erzählt Walter Hobi. «Ich habe das bemerkt und mich darum gekümmert, dass er ersetzt wird.»

«Die Werbestempel haben dazu beigetragen, den Zürichsee mit seinen Gemeinden in die ganze Welt zu tragen.»Walter Hobi, Philatelist

Stempelmaschinen werden in der Schweiz seit 1911 eingesetzt. Zuvor wurden alle Briefe von Hand gestempelt und sortiert. Die Werbeflaggen rund um den Zürichsee seien erst 1957 dazugekommen. «Die Werbestempel haben dazu beigetragen, den Zürichsee mit seinen Gemeinden in die ganze Welt zu tragen», sagt Walter Hobi. «Nun verschwindet wieder ein kleines Stück Kulturgeschichte.» Die Handstempel sind aber nicht ganz verloren. Interessierte Liebhaber können weiterhin ihre Briefe in den Filialen am Schalter aufgeben. Dort werden Sendungen auf Wunsch mit Datumstempel oder Werbedatumstempel versehen. (Zürichsee-Zeitung)