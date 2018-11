Mutmasslicher Drogenhändler verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochnachmittag in Horgen einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Eigentlich rückte die Polizei zur Liegenschaft in Horgen aus, um eine andere Person aufzusuchen. Den Grund für den Hausbesuch konnte die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage nicht beantworten – für diesen Fall sei dies aber irrelevant, sagt eine Mediensprecherin. Den Polizisten viel ein 20-jährige Albaner auf, der sich verdächtig verhielt. Bei der Kontrolle konnte er sich nicht ausweisen und er führte eine grössere Menge Bargeld mit sich. Woher das Geld stammt konnte er nicht erklären, teilt die Polizei mit.

Er gab an, vor kurzem in die Schweiz eingereist zu sein und sich in der Liegenschaft ein Zimmer gemietet zu haben. Weil sich der Verdacht ergab, dass es sich beim Albaner um einen Drogendealer handeln könnte, durchsuchten die Polizisten das Zimmer und stellten dort schliesslich rund 200 Gramm Heroin und weitere 2‘000 Franken Bargeld sicher. Der Mann wurde festgenommen.

Der Albaner zeigte sich in den polizeilichen Befragungen geständig, in die Schweiz eingereist zu sein, um als Drogendealer zu arbeiten. Er wird der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis zugeführt und muss sich dort wegen Betäubungsmittelhandels und Widerhandlung gegen das Ausländergesetz verantworten. (far)