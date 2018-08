Nach Rutschbahn-Unfällen – Anlass am Zürichsee abgesagt

Sie ist 15 Meter hoch und 32,5 Meter lang: die Summerslide, die grösste mobile Wasserrutsche Europas. Seit drei Jahren kommt sie an verschiedenen Gewässern in der Schweiz zum Einsatz. Mutige können sich bis zu 20 Meter weit schleudern lassen. Doch der Spass birgt Risiken.

Beim letzten Summerslide-Anlass im thurgauischen Steckborn Anfang Monat mussten 17 Personen vor Ort von der Sanität behandelt werden. Eine Frau wurde mit einem gebrochenen Lendenwirbel hospitalisiert. Für eine weitere Person endete die Rutschpartie mit drei gebrochenen Rippen. Insgesamt mussten vier Personen ins Spital.

Ein präventiver Entscheid

Am übernächsten Wochenende hätte die Riesenrutsche in der Badi Seerose in Horgen stehen sollen. Dazu kommt es nun nicht. Da die Abklärungen zum Vorfall in Steckborn noch am Laufen seien, habe man präventiv entschieden, den Anlass nicht durchzuführen, schreibt der Veranstalter Promotion Tools in einer Mitteilung.

Laut Gemeindepräsident Theo Leuthold (SVP) sah der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag keinen Grund, den Anlass zu verbieten. Die Veranstalter hätten alle nötigen Sicherheitsnachweise erbracht und ihre Bewilligung sei weiterhin gültig. «Wenn wir die Spitaleintritte der Teilnehmenden als Massstab für die Erteilung einer Bewilligung nähmen, müssten wir das Grümpelturnier auch absagen», sagt Leuthold. Auch Promotion Tools betont, die Wasserrutsche sei TÜV-geprüft und der Anlass in Steckborn habe über alle nötigen Bewilligungen verfügt. Ausserdem seien ein geschultes Team, Rettungsschwimmer und Samariter vor Ort gewesen. Dennoch hätten sich bei den 996 Slides vier Personen verletzt, heisst es weiter in der Mitteilung.

Die Summerslide ist nicht zu verwechseln mit dem Slide-my-Day-Anlass von Radio Zürisee. Auf dieser aufblasbaren Wasserrutsche können die Teilnehmer am kommenden Wochenende durch Horgens Strassen schippern.

(Zürichsee-Zeitung)