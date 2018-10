Passagiere strömen zurück auf Zürichsee-Schiffe

Rechtzeitig auf den Start der Sommersaison wurde der ungeliebte Schiffsfünfliber abgeschafft. Dies schlägt sich auch auf die Passagierzahlen der Sommersaison 2018 nieder, wie die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) mitteilt. Die ZSG selbst macht den Passagierzuwachs aber auch am schönen Sommerwetter fest.

Konkret nennt die ZSG folgende Zahlen: 1.61 Millionen Fahrgäste beförderten die 17 Schiffe vom 30. März bis 21. Oktober 57 Prozent mehr als in der Saison 2017. Das sind 590'000 Passagierfrequenzen mehr als noch im Vorjahr. Im Fünf-Jahres-Vergleich kann die ZSG ein Plus von 8 Prozent verbuchen. Doch der Jahrhundert-Sommer hatte auch seine Schattenseiten. So musste die Limmat-Schifffahrt hitzebedingt an neun Tagen eingestellt werden.

Auch die Bereiche Traumschiffe und Schiffsvermietungen entwickelten sich in den vergangenen Monaten sehr erfreulich: Mit einem Umsatz von CHF 1.27 Millionen wurde das vergangene Jahr um rund 15 Prozent übertroffen.

Entlassene Mitarbeiter wieder eingestellt

Auch die Zürichsee Gastro verzeichnet laut der ZSG eine positive Entwicklung: In der Saison 2018 konnte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von fast 15 Prozent gegenüber Vorjahr erwirtschaften und liegt damit 2 Prozent über dem Fünf-Jahres-Schnitt. Geschäftsführer Roland Thalmann freut sich jedoch nicht nur über die hervorragenden Umsatzzahlen - auch personell ist das Ergebnis positiv: «Alle Mitarbeiter, die wir Ende 2017 entlassen mussten, konnten wiedereingestellt werden.»

Bei schönstem Herbstwetter ging die Saison auf dem Zürichsee am vergangenen Sonntag zu Ende. Doch auch in der kalten Jahreszeit verkehren die Schiffe der ZSG auf dem Wasser. Bis zum Saisonstart am 7. April 2019 können Fahrgäste zwei Mal täglich auf Kleine Rundfahrt ab Zürich gehen (12.40 und 14.10 Uhr). Die Grosse Rundfahrt startet täglich um 13.30 Uhr ab Zürich Bürkliplatz. (ckn)