Pferd geht durch – Landwirt schwer verletzt

Der Landwirt aus Schönenberg führte am Montagmorgen um etwa 9.15 Uhr ein Pferd an den Zügeln zum Auslaufgehege. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, scheute das Tier plötzlich und riss den 54-Jährigen rund 30 Meter mit. Dabei geriet der Mann unter das Pferd, wo er mehrmals von den Hufen am Kopf getroffen wurde. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hatte der Mann sich in den Zügeln verheddert.

Der Schwerverletzte musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) ins Spital geflogen werden. Für die anwesenden Personen, die den Unfall beobachtet hatten, wurde ein Notfallseelsorger aufgeboten. (mst)