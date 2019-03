Preis für umstrittene Autobahn-Werbetafeln

Zuerst sorgten sie für politische Irritationen, dann wurden sie zum Fasnachtsscherz und jetzt sind sie sogar preisgekrönt: Die Rede ist von den Tourismus-Werbetafeln, die der Kanton Schwyz unter anderem entlang der Autobahn A3 auf Zürcher Boden aufgestellt hat.

Wie am Freitag bekannt wurde, hat im Rahmen des Plakatwettbewerbs «Swiss Poster Award 2018» eine Fachjury die touristische Signalisation an den Autobahnen im Kanton Schwyz mit der Silber-Medaille ausgezeichnet. Mit dem «Swiss Poster Award» würdige die Fachjury «herausragende analoge, digitale und innovative Plakate», heisst es in der Medienmitteilung.

Insgesamt sind 330 Plakatkampagnen im nationalen Plakatwettbewerb um den «Swiss Poster Award» eingegangen. Dabei schaffte es die touristischen Werbetafeln des Kantons Schwyz in der Kategorie «Out of Home Innovation» (innovative Aussenwerbung) auf den zweiten Platz. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend anlässlich einer exklusiven Gala mit 350 geladenen Gästen in Zürich Oerlikon statt.

Nun sogar mit Medaille

Damit ist die bereits sehr umfangreiche Geschichte rund um die Schwyzer Autobahn-Tafeln um ein weiteres Kapital reicher.

Angefangen hatte alles im Herbst 2018. Damals wurden die Schilder montiert – und zwar mehrere Kilometer weit auf Zürcher Boden. Das löste Irritationen auf Zürcher Seite aus. Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem Bezirk Horgen wendeten sich mit einer Anfrage an den Zürcher Regierungsrat. Wenig später «revanchierte» sich eine Fasnachtsclique aus Wädenswil dann in einer Nacht und Nebel-Aktion bei den Schwyzern. Die Fasnächtler stellten ihrerseits selbst gebastelte Zürcher Willkommenssschilder auf Schwyzer Boden auf.

Die Stellungnahme des Zürcher Regierungsrates brachte schliesslich Klärung: Die Schwyzer Schilder durchliefen ein ordentliches Bewilligungsverfahren. Sie dürfen also auf Zürcher «Hoheitsgebiet» stehen bleiben – nun sogar ausgezeichnet mit einer Silbermedaille. (zuonline.ch)