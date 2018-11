Räbechilbi: Die letzten Vorbereitungen

Tausende Menschen werden am Samstagabend in Richterswil die Räbechilbi mit ihren aussergewöhnlichen Sujets verfolgen. Was viele nicht wissen: Die Vorbereitung dieses Anlasses hat es in sich. Unzählige Helferinnen und Helfer – darunter viele Kinder und Jugendliche – investieren viele Arbeitsstunden, damit der Umzug gelingt.

Die ZSZ konnte sich am Freitag exklusiv bei Klassenlehrer Marco Padlina und seinen Schülerinnen und Schülern umschauen – alles weitere gibts im Videobeitrag. (mst)