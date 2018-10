In den Bahnhöfen Richterswil und Rümlang werden per 1. Januar 2019 die Schalter geschlossen. Die SBB wandeln sie in Stationen mit Selbstbedienung um.

Pro Stunde wurden in den beiden Gemeinden in den Jahren 2017 und 2018 durchschnittlich weniger als zehn Artikel am Schalter verkauft, wie die SBB am Dienstag mitteilten. Vor Ort werden nun Schulungen zur Bedienung der Billettautomaten, über die Fahrplanauskunft und den Billettkauf über SBB Mobile und SBB.ch angeboten. (pst)