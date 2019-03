SVP-Kandidat bespuckt und beschimpft

Die Kandidaten für den Kantonsrat müssen einiges einstecken können, wenn sie auf der Strasse Wahlkampf betreiben. Eine der wohl unangenehmsten Erfahrungen hat Sebastian Huber gemacht. Der 23-jährige Wirtschaftsjurist, Präsident der SVP Adliswil, möchte am 24. März in den Kantonsrat gewählt werden und ist deshalb laut seiner Aussage fast jeden Tag unterwegs, um mit Wählern in Kontakt zu kommen und kleine Geschenke zu verteilen.

Vor zwei Wochen stand er am Bahnhof in Wädenswil. «Darf ich ihnen etwas mitgeben?» fragte er einen Mann und überreichte ihm ein Paket Taschentücher, das dieser an sich nahm. «Als er aber sah, von welcher Partei ich bin, kehrte er sich um und warf mir das Paket vor die Füsse», sagt Huber. Auf diesen Affront hin habe er dem Mann Mitte 40 mitgeteilt, dass er andere Meinungen über Politik respektiere und auch bereit sei, darüber zu sprechen, erzählt Huber. «Da hat er mich einfach angespuckt.» Grosses Aufhebens um die Sache möchte Huber jedoch nicht machen: «Mit so etwas muss man im Wahlkampf rechnen, Schwamm drüber und weiter.»

Plakate ausgerissen

«Dass meine Kollegen aus Adliswil bei uns in Wädenswil beschimpft und angespuckt werden, dafür schäme ich mich, das hat nichts mehr mit Demokratieverständnis zu tun», sagt Christina Zurfluh (SVP), Wädenswiler Gemeinderätin und ebenfalls Kandidatin für den Kantonsrat. Sie und weitere Kandidaten der SVP, wie beispielsweise Kerstin Steiner von der SVP Horgen, machen die Erfahrung, dass die Passanten heute häufiger aggressiv reagieren als früher.

Nicht nur die SVP-Kantonsratskandidaten selbst sind Zielscheibe für Aggressionen, sondern auch ihre Wahlplakate. In Wädenswil hat die Sachbeschädigung Ausmasse angenommen, wie sie SVP-Präsident Walter Portmann noch nie erlebt hat: Allein letzte Woche musste er fünf zerstörte Plakate ersetzen. «Es wurden nicht nur Plakate bemalt oder versprayt, sondern die Plakatständer wurden ausgerissen und teilweise entzweigetreten», sagt Portmann. Wie ein Beispiel zeigt, richten sich die Aktionen ganz gezielt gegen die SVP: Von den sieben Plakaten entlang der Speerstrasse, lag letzte Woche einzig dasjenige der SVP am Boden. Portmann hat deshalb die Polizei informiert und die Präsidenten der anderen Parteien angeschrieben, um sie um Fairness zu bitten. «Ich habe sehr unterstützende Antworten erhalten», sagt er.

Wie eine Umfrage zeigt, wüten die Vandalen vor allem in Wädenswil. In Adliswil (drei Kandidaten) in Thalwil (zwei Kandidaten) und in Horgen (zwei Kandidaten) beschränken sich die Schäden laut den SVP-Präsidenten auf die üblichen Malereien und Sprayereien. Keine der anderen Parteien in Wädenswil ist bislang von Anfeindungen und Vandalismus so betroffen wie die SVP.

Waren es die Linken?

Wer aber steckt hinter den Plakat-Anschlägen? Der Wädenswiler SVP-Präsident Portmann vermutet, dass es sich bei den Vandalen um Sympathisanten der Linken handelt, die die SVP wegen ihrer Politik ganz gezielt sabotieren wollen. «Übertriebene oder einseitige Medienberichte über die nationale rechte Politik schüren die Wut und diese wird vor Ort ausgelebt», glaubt auch Christina Zurfluh. Die Art der Anschläge zeige, dass es sich um mehr handle als Lausbubenstreiche.

Die Wädenswiler FDP-Präsidentin Felicitas Taddei hingegen tippt auf Jugendliche, die spontan negativen Emotionen freien Lauf lassen, ohne wirklich zu wissen, welche Ansichten die Personen und die Parteien auf den Plakaten vertreten: «Jemand hat eine ‘gute’ Idee und die anderen machen einfach ohne zu denken mit und finden das cool.» Die Interparteiliche Konferenz plant, in den nächsten Tagen eine Stellungnahme zu den Vorfällen abzugeben. (Zürichsee-Zeitung)