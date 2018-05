Seepolizei als Bruthelfer

Alle Jahre wieder findet sich bei der Seepolizei in Oberrieden eine Entendame ein. Elvira, wie sie von den Polizisten getauft worden ist, brütet im immer gleichen Blumentopf auf der Terrasse ihre Eier aus. Einige Tage nachdem die Entenküken geschlüpft sind, will ihre Mutter mit ihnen auf den See. Vor ein paar Tagen hat sich die Familie wieder auf diesen hindernisreichen Weg gemacht, was jeweils ein Spektakel ist.

Polzeiente Elvira wohlbehalten im Wasser mit ihren eben erst geschlüpften Entchen. Bild: zvg/Kapo ZH.

Elvira verlässt das Nest und lockt ihren Nachwuchs mit lautem Schnattern auf die Brüstung der Terrasse. Von dort hüpft sie rund sechs Meter tief in den See, wie die Seepolizei auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Auf dem Wasser schnattert die Mama laut weiter, um ihre Jungen zum Sprung ins blaue Nass zu animieren. Die meisten Kleinen hüpfen auch hinterher. Jenen, die zögern, hilft die Seepolizei nach, wie ein Video dokumentiert. Man sieht auch, wie ein Küken wagemutig in die Tiefe plumpst. Der Sprung könne den Entchen nichts anhaben, versichert Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, denn sie seien federleicht. Mit einem Foto dokumentiert die Seepolizei, wie Polizeiente Elvira mit ihren neun gesunden Jungen davon schwimmt.

Video: Einem der Entchen gelang der Sprung vom Topf auf die Brüstung nicht von alleine. Ein Seepolizist musste sanft nachhelfen. (Quelle: Facebook der Kapo ZH)

(dh)