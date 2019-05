Sihlwald bleibt nationaler Naturerlebnispark

Die Stiftung Wildnispark Zürich darf den Naturwald Sihlwald für weitere zehn Jahre unter dem nationalen Label «Naturerlebnispark – Park von nationaler Bedeutung» betreiben. Wie die Stiftung am Dienstag mitteilt, überreichte das Bundesamt für Umwelt am 28. Mai die entsprechende Verfügung, gültig von 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2029.

Die Verlängerung der Labelvergabe bedeute einerseits die Anerkennung der in den vergangenen zehn Jahren geleisteten Arbeit und sei andererseits das Resultat der starken Unterstützung und Verbundenheit der Trägerschaft mit dem Projekt Naturerlebnispark Sihlwald.

Die Trägerschaft – bestehend aus Stadt Zürich, Gemeinden des Bezirks Horgen, Kanton Zürich und Pro Natura Zürich – hatte der Stiftung Ende 2018 mit der Unterzeichnung des Parkvertrags 2020-2029 ihre Unterstützung zugesichert.

«Einsteiger-Park» mit Qualitätssiegel

Der Wildnispark Zürich Sihlwald ist schweizweit der erste und bisher einzige Naturerlebnispark. Er liegt mitten im Ballungsraum Zürich und ist für rund zwei Millionen Menschen gut zu erreichen. Dank dieser periurbanen Lage könne der Naturerlebnispark Sihlwald die Rolle als «Einsteiger-Park» wahrnehmen.

Ein Naturerlebnispark bietet Tieren und Pflanzen in Stadtnähe ungestörte Lebensräume und den Besuchenden die Möglichkeit, eine intakte Natur zu erleben. Er besteht immer aus zwei Zonen: In der Kernzone darf sich die Natur frei entwickeln. In der Übergangszone gelten weniger strenge Schutzauflagen, um Besuchenden Naturerlebnisse und Erholung zu ermöglichen.

Mit dem Label erhalte die Region Zimmerberg–Sihltal und der Kanton Zürich ein international beachtetes Qualitätssiegel und die Stiftung Wildnispark Zürich wichtige Bundesbeiträge zum Betrieb des Parks. (mst)