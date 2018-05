Taekwondo-Lehrer soll 30 Monate hinter Gitter

Der 48-jährige ehemalige Trainer des Schweizer Taekwondo-Nationalkaders steht unter Druck. Vor zehn Jahren hat er wegen sexueller Nötigung zweier Sportlerinnen seinen Job verloren und wurde zu 20 Monaten Freiheitstrafe bedingt verurteilt.

Nun soll er in seiner Schule in Thalwil ein Mädchen mehrmals belästigt haben. Unter dem Vorwand, ihm Spezialunterricht zu geben, soll er gemäss Anklage dem Mädchen seinen Penis in den Mund geschoben haben. Dieses musste demnach die Augen geschlossen halten, ihm wurde gesagt es handle sich um Finger. Nachdem die Schülerin bemerkt haben will, dass es eben keine Finger waren, habe das Mädchen alles seinen Eltern erzählt.

Die Staatsanwaltschaft verschickte daraufhin 170 Briefe an Eltern anderer Schülerinnen mit der Farge nach möglichen Missbräuchen. Ein weiteres Mädchen meldete sich mit einer sehr ähnlichen Geschichte. Heute steht der grossgewachsene Koreaner vor Gericht in Horgen. Die Vorwürfe streitet er ab. Er könne sich diese nicht erklären. Ein Spiel, bei dem er die Schüler mit dem Finger an der Stirn berührt hat, habe es zwar gegeben. Da seien aber immer andere Schülerinnen und Schüler dabeigewesen. Nie habe er Einzelunterricht gegeben. Auch seien in der Viertelstunde vor Beginn des Unterrichts immer Eltern und andere Schüler anwesend gewesen.

Angeklagter: Bin seit 10 Jahren impotent

Möglicherweise hingen diese mit Bestrafungen zusammen, welche er gegen die beiden Mädchen ausgesprochen hatte. Schon aus medizinischen Gründen sei es ihm nicht möglich gewesen, die Mädchen zu missbrauchen. So sei er seit 10 Jahren impotent, zu einer Erektion sei er nicht fähig. Und wie er heute sagt, habe er zwischen Februar und April 2017 selber keinen Unterricht erteilt. Dies, nach einem Autounfall im Sommer 2016. Nach fehlgeschlagener Therapie für den damals verletzten Ellbogen, sei er in der Zeit arbeitsunfähig gewesen.

Sein Verteidiger fordert einen Freispruch und eine hohe Entschädigung für die schon 390 Tage währende Haft. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten und einen Landesverweis von 15 Jahren. Die Mädchen hätten unabhängig voneinander von sehr ähnlichem Vorgehen berichtet. Eine Absprache sei nicht möglich gewesen. Es sei auch kaum denkbar, dass sich so junge Mädchen so detaillierte Geschichten ausdenken würden.

Urteil folgt am Abend

Mit Taekwondo wird unabhängig vom Ausgang Schluss sein für den Beschuldigten. der zweifache Weltmeister will nach Südkorea zurück, auch bei einem Freispruch, Dort will er in den Handel einsteigen und sich um seine Eltern kümmern. Dabei sei die Schule in Thalwil erst entstanden, weil viele Schüler bei ihm in den Unterricht wollten, trotz der Verurteilung wegen sexueller Nötigung.

Auch die Weiterführung seiner Anstellung beim ASVZ sei dank der Schüler zustande gekommen. Die Schule ist mittlerweile Konkurs, beim Akademischen Sportverband ist der Mann ausgeschlossen worden. Eine dritte Chance rechnet sich offenbar selbst der 48-Jährige nicht mehr aus. Das Urteil wird heute Abend ausgesprochen. (zuonline.ch)