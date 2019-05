Thomas Heiniger wird Spitex-Präsident

Der ehemalige Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger ist neuer Präsident der Spitex Schweiz. Die Delegierten wählten ihn zum Nachfolger von Walter Suter. Der Adliswiler tritt das Amt am 1. Juni an.

Heiniger sei auf nationaler, kantonaler und interkantonaler Ebene bestens vernetzt, schrieb Spitex Schweiz am Donnerstag. Auf Grund seiner langjährigen Funktion als Gesundheitsdirektor und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) sei der FDP-Politiker mit den Herausforderungen der ambulanten Pflege vertraut.

Das künftige Co-Vizepräsidium von Spitex Schweiz teilen sich die bisherigen Vorstandsmitglieder Sibylle Ochsner - Geschäftsführerin der Spitex Organisation in Siebnen SZ und FDP-Kantonsrätin - sowie der Tessiner Gabriele Balestra. Er ist Geschäftsführer der Spitex-Organisation Alvad in Locarno und Gesundheitsökonom. (far)