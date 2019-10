Tierschützer demonstrieren in Wädenswil

Protest gegen die Ausbeutung und Unterdrückung von Tieren: Rund 70 Personen sind dem Ruf der Schweizer Tierschutzorganisation Animal Rights Switzerland gefolgt und demonstrierten nach dem Mittag für gut eine Stunde auf dem Wädenswiler Seeplatz gegen die Pharma-Firma Inthera Biosciences. Die Stimmung war friedlich. Auf den zahlreichen Schildern und Transparenten waren Slogans wie: «Stoppt die Tierversuche, Inthera Bioscience» und «Hört auf Tiere zu quälen für die Forschung» zu lesen. Trotz offizieller Bewilligung der Stadt Wädenswil verzichteten die Organisatoren der Demonstration auf einen Marsch zum Firmengebäude von Inthera auf dem Tuwag-Areal.

Mit der Demonstration wollen die Tierschützer erreichen, dass der Druck auf die Firma hoch bleibt.«In einem ersten Schritt fordern wir von Inthera vollständige Transparenz über die Tierversuche», sagt Animal Rights-Sprecher Pablo Labhardt.

Inthera gibt sich wortkarg

Hintergrund der Demonstration sind die schockierenden Bilder, die eine deutsche Tierschutzorganisation kürzlich ans Licht brachte: Hunde, Katzen und weitere Tiere verenden in einem Tierversuchslabor in Norddeutschland kläglich an den Folgen von Tierversuchen. Mittendrin im Tierversuchs-Skandal steckt auch die Wädenswiler Pharma-Firma Inthera Biosciences, die in der Krebsforschung tätig ist. An Hunden der Rasse Beagle wurden für Inthera Substanzen getestet, welche die Hunde nach nur wenigen Tagen apathisch werden liessen. Später bluteten sie stark, weil offenbar ihre Organe versagten.

Die Firma selbst gibt sich seit dem Bekanntwerden der Missstände wortkartg: Man wolle die «Vorwürfe gegen aktive oder ehemalige Dienstleister nach den rechtlich vorgeschriebenen und vertraglich vorgesehenen Verfahren prüfen, statt weitergehend öffentlich Stellung zu nehmen». (pst)