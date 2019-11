Umstrittenes Tierversuchslabor stellt Betrieb ein

Es waren schockierende Bilder, die eine deutsche Tierschutzorganisation Mitte Oktober ans Licht brachte: In Zwingern wurden Hunde eingesperrt, Katzen lagen in Mülltonnen, und Affen wurden an Kopf und Füssen in Halterungen fixiert. Die Bilder, die von der SRF-Sendung «Kassensturz» ausgestrahlt wurden, stammen aus dem Labor Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) in der Nähe von Hamburg.

Ein Kunde des Labors war auch die Wädenswiler Firma Inthera Biosciences, die in der Krebsforschung tätig ist. An Hunden der Rasse Beagle wurden für Inthera Substanzen getestet, welche die Hunde nach nur wenigen Tagen apathisch werden liessen. Später bluteten sie stark, weil offenbar ihre Organe versagten.

Die Firma Inthera hat ihren Sitz im Grow-Start-up-Center an der Einsiedlerstrasse in Wädenswil. Bild: ckn

Nach Bekanntwerden der Tierversuchs-Praktiken geriet die Chemie-Firma ins Visier der Tierschützer, innert Tagen beendete die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gar die Kooperation mit dem Wädenswiler Unternehmen. Inthera selbst hat mittlerweile die Zusammenarbeit mit dem deutschen Labor eingestellt.

Labor stellt Betrieb per Februar 2020 ein

In Deutschland ist nach der Veröffentlichung des belastenden Bildmaterials der Druck auf das Labor gewachsen: Das deutsche Veterinäramt begann gegen LPT zu ermitteln. Wie der «Kassensturz» nun berichtet, konnte das Labor in Norddeutschland offenbar mit den Behörden eine Einigung erzielen und wird per Februar 2020 auf die umstrittenen Tierversuche mit Hunden, Katzen und Affen verzichten. Das geht aus einem internen Schreiben an die Mitarbeitenden des Labors hervor, dass der «Kassensturz»-Redaktion vorliegt.

Wie deutsche Medien berichten, wolle das Labor vor der Schliessung noch eine Affenstudie für das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck beenden. Dafür seien bereits vergangene Woche 76 lebende Affen einem niederländischen Tierhändler übergeben worden. Von einer offiziellen Schliessung des Labors ist derzeit jedoch nicht die Rede.













(pst)