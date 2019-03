Velofahrerin von Auto angefahren

Eine 20-jährige Velofahrerin ist in Samstagern am Mittwochabend von einem Auto angefahren und dabei mittelschwer verletzt worden. Sie wurde nach der Kollision mehrere Meter weit weg geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Spital.

Zum Unfall kam es kurz nach 18 Uhr auf der Beichlenstrasse auf der Höhe des Moosweges von Wädenswil nach Samstagern, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte.

Aus noch ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenprall zwischen dem Auto einer 68-Jährigen und der Velofahrerin vor ihr. Die Polizei sucht Zeugen. Die Strasse war nach dem Unfall rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Zeugenaufruf - Bitte teilen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagenlenker und einer Velofahrerin hat sich am Mittwochabend in Samstagern die Zweiradlenkerin Verletzungen zugezogen.https://t.co/Sj4KzEPY3U#KantonspolizeiZürich #Verkehrsunfall #Blaulicht #Velo pic.twitter.com/uwYzdq9y1X — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) 6. März 2019

(far)