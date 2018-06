Vermisste 11-Jährige aus Notunterkunft wurde «gefunden»

Weil ihr Asylgesuch abgelehnt wurde, hätte eine Familie aus Tadschikistan Mitte Mai ausgeschafft werden sollen. Doch kurz davor ist die 11-jährige Tochter aus der Notunterkunft in der Adliswiler Sihlau verschwunden. Was folgte, sorgte in der Schweiz für einen medialen Sturm. Die Mutter suchte mit Flugblättern in ganz Adliswil und der näheren Umgebung nach ihrer vermissten Tochter.

Entsprechend sonderbar mutet drei Wochen später die Mitteilung des Kantons an, dass das Mädchen in Norddeutschland aufgetaucht ist – zusammen mit ihren Eltern.

Widersprüchliche Aussagen

Wie die Staatskanzlei des Kanton Zürich nämlich heute mitteilt, hatten Anfang dieser Woche die Eltern des Mädchens die Schweiz selbständig Richtung Deutschland verlassen und gestern Abend in Bremen bei der Polizei zusammen mit dem Mädchen um Asyl ersucht.Wie das Mädchen wieder zu ihren Eltern gefunden hat, sei noch unklar.

Das Mädchen dürfte sich aber schon länger bei Verwandten in Deutschland aufgehalten haben.

«Unkontrollierter Abgang»

Wie Recherchen der ZSZ zeigen, kommen vergleichbare Fälle im Asylwesen in der Schweiz immer wieder vor. Im Behörden-Jargon existiert dafür sogar ein Begriff: «Unkontrollierte Abgänge».

Das bedeutet: Asylsuchende, die einen negativen Asyl-Entscheid erhalten und ausgeschafft werden sollen, tauchen einfach unter oder reisen in andere Länder weiter. Sie müssen sich nicht «abmelden», sondern können die Koffer packen und von einem Tag auf den anderen verschwinden.

Aussergewöhnlich ist im Fall der Familie aus Adliswil hingegen das Verhalten der Mutter. Wie die kantonale Sicherheitsdirektion auf Anfrage bestätigt, hat sie gegenüber Behörden und Dritten – wozu auch die Medien gehören – bezüglich der Vermisstenanzeige widersprüchliche Aussagen gemacht.

Auf die Frage, was die Mutter damit bezwecken wollte, gibt die Sicherheitsdirektion keine Auskunft. (pst/mst)