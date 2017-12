Wolf hat sich im Raum Einsiedeln festgesetzt

Der Wolf ist im Kanton Schwyz nicht mehr nur ein sporadischer Zaungast, sondern zeigt dauerhaft Präsenz. Zu diesem Schluss kommt das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei nach der Alp- und Weidesaison 2017. Sicher ist nun auch, dass die Schafe, die Anfang Oktober in Einsiedeln gerissen worden sind, einem Wolf zum Opfer gefallen sind.

Die Auswertung der DNS-Proben habe ergeben, dass am 8. Oktober der Wolf M79 im Bolzberg im Bezirk Einsiedeln gewesen sei, teilte das Amt für Natur, Jagd und Fischerei am Mittwoch mit. Dieses Tier sei bereits in Seftigen BE nachgewiesen worden. Offenbar befinde es sich auf Wanderung. Wo sich der Wolf, der eine italienische Abstammung habe, aufhalte, sei nicht bekannt.

Mehrere Hinweise und Vorfälle

Für die dauerhafte Anwesenheit des Wolfes gebe es mehrere Hinweise und Vorfälle. Von vier DNS-Proben, die bei gerissenen Schafen genommen worden waren, konnten zwei einem Wolf und zwei einem Fuchs zugeordnet werden. An einer Probe eines toten Hirschs, der in einem Gehege lebte, konnte kein Raubtier nachgewiesen werden. Zwei Kotproben, die ohne Zusammenhang mit einem Riss genommen worden waren, stammten vom Wolf M52.

Damit dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Wolf auch in den südlichen Zürcher Grenzgemeinden auftaucht. Wölfe können sehr grosse Distanzen in kurzer Zeit hinter sich bringen. Für das Raubtier ist es also ein Katzensprung von Einsiedeln in den Sihlwald und die Zimmerbergregion. Experten schliessen nicht aus, dass dies längst geschehen ist.

Im Frühling 2017 hatte eine angebliche Wolfsichtung am Albis für Aufregung gesorgt. Die Geschäftsführerin der Stiftung Wildnispark Zürich – eine Biologin – behauptete damals, dass sie einen Wolf am westlichen Albishang beobachtet hätte. Eine Präsenz konnte damals jedoch nicht bewiesen – aber auch nicht ausgeschlossen – werden. (mst/sda)